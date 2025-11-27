28 листопада у Тернополі відбудеться поминальний молебень «Світло молитви в темряві війни» для вшанування полеглих захисників і захисниць України.

Захід розпочнеться у п’ятницю о 9:00 у парку Тараса Шевченка, біля Меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України». Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

До спільної молитви запрошують усіх охочих тернополян. Під час молебню духовенство різних релігійних конфесій разом з учасниками згадають імена Героїв, які загинули у листопаді, та подякують їм у молитві за мужність і самопожертву.

Поминальні заходи такого формату у Тернополі проводять щомісяця – в останню п’ятницю. Мешканці громади збираються, щоб спільною молитвою вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за незалежність України.

