ДТП з летальними наслідками трапилася 26 листопада близько 13:10 у Бережанах. Водій електроскутера марки Crosser, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався у безпечному русі. Як наслідок – він потрапив під колеса Mercedes-Benz Sprinter 313.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

72-річний скутерист від отриманих травм загинув на місці аварії. Його пасажирку – жительку Бережан 1955 року народження з численними переломами доправили до лікарні.

Слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частин 1 та 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

