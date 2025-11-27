У грудні в Україні середньомісячна температура становитиме від -3°C до +5°C, що на 2°C вище за норму.

На більшості території країни метеорологічна зима може початися у першій декаді місяця.

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометеорологічного центру.

Також очікується 34-78 мм опадів. У гірських районах трохи більше – місцями 88-105 мм, що перебуває в межах норми.

Зазвичай метеорологічна зима починається після стійкого переходу середньої добової температури через 0°C у бік зниження.

В основному це відбувається у першій декаді грудня, а на півдні країни – у другій. Водночас на північному сході та в Карпатах перехід стається наприкінці листопада.

У більшості областей у грудні утворюється сніговий покрив, однак на півдні це трапляється не кожного року.

Також цей місяць зазвичай характеризується сильним вітром, хуртовинами, налипанням мокрого снігу, а під час відлиг – туманами та ожеледями.

Найчастіше середня місячна температура повітря у грудні в Україні складає від -1°C до -5°C, у південних областях та на Закарпатті місцями від 0°C до +2°C, у Криму – до +6°C.

Абсолютним мінімумом для цього місяця є температура від -22,2°C до -34,2°C, зокрема:

у більшості східних областях, на Львівщині та Івано-Франківщині – від -34,5°C до -37,9°C;

на півдні – від -10,4°C до -24,4°C.

Абсолютний максимум температури повітря у грудні – від +9,7°C до +20,2°C, зокрема:

у Криму – до +25,4°C.

Середня місячна кількість опадів зазвичай складає 30-66 мм. На Закарпатті, в Карпатах та Криму – 76-139 мм.

Нагадаємо, 24 листопада на вершині гори Піп Іван Чорногірський температура впала до найнижчого показника за осінь – 12°C морозу.

