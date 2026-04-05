Ніби клаптики блакитного весняного неба впали на землю і синіють серед голого віття лісів. Це квітне проліска.

Проліска дволиста (Scilla bifolia) – трав’яниста багаторічна рослина, родини лілійних, яка однією з перших вплітається у весняний вінок цвітіння.

«Блакитна зірка» – народна назва, яка найбільше відображає красу і ніжність квітів пролісків. Цікаво відзначити, що проліски належать до мірмекохорних рослин, тобто до рослин, насіння яких розноситься мурахами. Мурах приваблюють спеціальні поживні придатки, що має насіння пролісків.

Проліска 6-20 см заввишки. Стебло безлисте, циліндричне, голе, квітконосне з підземною цибулиною. Рослина має два, дуже рідко три широколінійні, жолобчасті, звужені до основи прикореневі листки. Квітка правильна, роздільнопелюсткова, блакитного, дуже рідко рожевого або білого кольору. Квітки зібрані по 2-10 у рідкі китиці.

Рослина відносно світлолюбна, але здатна витримувати помірне затінення, відносно вимоглива до умов зволоження. Є типовим мешканцем лісових ландшафтів.

В заповіднику «Медобори» вид перебуває під охороною. Проліску включено до офіційних переліків регіонально рідкісних видів.

Фото Галини Баранчук.