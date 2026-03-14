“Студенти, викладачі, працівники університету та всі небайдужі!

В Україні проживають сотні дітей із м’язовою дистрофією Дюшена, які потребують сучасних високотехнологічних методів лікування, зокрема, інноваційних терапій, що застосовуються у міжнародній медичній практиці. Такі методи лікування є надзвичайно дороговартісними та недоступними для родин без належної державної підтримки.

З огляду на орфанний (рідкісний) характер захворювання та необхідність системного підходу до медичної допомоги, на веб-порталі Кабінету Міністрів України зареєстрована петиція за Nº41/009216-26еп від 19.02.2026 стосовно розроблення та впровадження державної програми забезпечення доступу дітей із мʼязовою дистрофією Дюшена до сучасних методів лікування, зокрема, генних терапій.

Просимо підтримати петицію за посиланням: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9216

До університетської родини та усіх небайдужих звернувся випускник нашого ЗВО, офіцер ЗСУ, учасник бойових дій – Віктор Євгенович Снітинський.

Минулого року родина пана Віктора зіткнулася з надзвичайно складним випробуванням – у його сина, Лук’яна Снітинського, 08.04.2022 р.н., діагностували рідкісне генетичне захворювання – м’язову дистрофію Дюшена.

Лук’ян – усміхнена, допитлива та життєрадісна дитина, яка обожнює гратися, пізнавати світ навколо себе та дарувати радість близьким. Але страшний діагноз – м’язова дистрофія Дюшена – забирає в нього майбутнє.

Це невиліковна хвороба, яка повільно руйнує м’язи. Спочатку малеча з таким діагнозом перестає бігати, потім ходити, а згодом – самостійно дихати. Без лікування діти з м’язовою дистрофією рідко доживають до 20 років. Але вихід є!

У 2024 році світ отримав перший шанс врятувати таких дітей за допомогою спеціальної генної терапії, яка здатна зупинити хворобу. Проте єдина перешкода – вартість курсу лікування ціною $2 900 000, 00, еквівалентно до курсу НБУ – ₴126 000 000, 00.

Це захмарна сума для родини. Але не для тисяч українців, які можуть об’єднатися!

Сьогодні кожен із нас має силу змінити долю Лук’янка. Навіть одна гривня – це не просто благодійність, це шанс. Шанс, що хлопчик буде жити.

Будь ласка, не залишайтеся осторонь. Допоможіть!” – написали у ЗУНУ.

Реквізити для допомоги Лук’янчику: https://send.monobank.ua/jar/9jG3i7Ypqx МоноБанка (мама)

4441 1111 2254 7908

Конверт ПриватБанку (мама)

5168 7521 3634 8797

Монобанк (гривня, мама)

4441 1110 0031 6657

ПриватБанк (гривня, тато)

4149 4975 2199 5540

PayPal: [email protected].

Подаруймо своєю підтримкою шанс на радісне та безболісне дитинство усім діткам, хворим на мʼязову дистрофію Дюшена.