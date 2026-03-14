За участі Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у справі щодо незаконного вибуття земель природно-заповідного фонду на Тернопільщині.

Прокурори довели, що Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області всупереч вимогам природоохоронного та земельного законодавства передало у комунальну власність земельну ділянку, сформовану за рахунок території гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський». При цьому землі природно-заповідного фонду безпідставно перевели до категорії сільськогосподарських.

Постановою Верховного Суду від 25 лютого 2026 року скасовано рішення судів попередніх інстанцій, які відмовили у задоволенні позову прокуратури, та ухвалено нове рішення – позов задоволено.

У результаті державі повернуто земельну ділянку природно-заповідного фонду площею 10,7 га вартістю майже 1 млн грн.

«Попередні судові інстанції не погодилися з позицією прокуратури, але ми були переконані: земля природно-заповідного фонду не може перетворюватися на звичайні сільськогосподарські угіддя. Верховний Суд підтримав нашу позицію і поставив крапку у цій справі. У результаті 10,7 гектара заповідної землі повернуто державі. Це рішення – не лише про право власності, а про реальний захист природної території, яка має цінність для всієї країни», – наголосила заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора Вікторія Шекшеєва.

Довідка

Гідрологічний заказник «Серетський» створено для охорони долини річки Серет. Його територія поєднує заплавні луки, заболочені ділянки та прибережні ліси, що забезпечує високе біорізноманіття.

Заказник є місцем перебування та зупинки багатьох видів птахів під час сезонних міграцій і входить до об’єкта Смарагдової мережі Європи «Seretskyi» площею 6 489 га, що перебуває під державною охороною.