Як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни?
Поранення, отримані під час війни – це не просто виклик для здоров’я. Це ще й підстава для отримання комплексної державної підтримки. Один із таких видів підтримки – статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ).
Хто має право на цей статус?
військовослужбовці та цивільні, які зазнали поранень, контузій або захворювань під час війни;
учасники АТО, ООС, інших заходів із забезпечення безпеки й оборони;
особи, які брали участь у бойових діях на територіях інших держав (брали участь в миротворчій місії);
учасники масових протестів 2013–2014 років (Революція Гідності);
ті, хто брав участь у розмінуванні або в інших небезпечних роботах.
Як отримати?
1. Пройдіть військово-лікарську комісію (ВЛК, лише військових), та оцінку експертної команди з повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).
Ці комісії підтверджують, що інвалідність пов’язана з участю у захисті України — тобто виникла внаслідок поранення, контузії, травми чи захворювання, отриманими під час
бойових дій або антитерористичної операції;
заходів із забезпечення національної безпеки й оборони;
відсічі та стримування збройної агресії росії;
участі у бойових діях на територіях інших держав, миротворчих місіях;
участі у Революції Гідності;
участі у розмінуванні.
2. Підготуйте необхідні документи:
заяву про надання статусу ОІВВ (при подачі через Портал Дія заява формується в інтерфейсі Порталу);
постанову військово-лікарської комісії (ВЛК) — для військових;
рішення експертної команди оцінки повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО);
залежно від обставин служби та обставин отримання інвалідності вас також можуть попросити про інші додаткові документи.
3. Подайте заяву на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни одним із трьох способів:
онлайн через портал Дія: https://surl.lt/jdqsmb
до місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики за задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування), або за фактичним місцем проживання (для ВПО).
Подати документи можна у паперовій формі: особисто, через законного представника (з оформленою нотаріальною довіреністю) чи уповноважену особу, або поштою.
через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Зверніться особисто або через законного представника. Адміністратори ЦНАП допоможуть подати заяву у паперовій або електронній формі.
Скільки часу розглядають заяву?
До 30 календарних днів.
Коли можуть відмовити?
якщо документи підроблені;
якщо подано неправдиву інформацію;
якщо є вирок суду за тяжкий злочин;
якщо причина інвалідності не пов’язана з бойовими діями.
Що робити у разі відмови?
Якщо ви не згодні з відмовою – маєте право звернутися до суду.
Детальніше щодо статусу ОІВВ – на порталі Ветеран Pro: https://surl.li/shxcge
Потрібна консультація? Звертатися до структурних підрозділів з питань ветеранської політики у вашому регіоні або до фахівця із супроводу ветеранів й ветеранок.
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.