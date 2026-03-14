Поранення, отримані під час війни – це не просто виклик для здоров’я. Це ще й підстава для отримання комплексної державної підтримки. Один із таких видів підтримки – статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ).

Хто має право на цей статус?

військовослужбовці та цивільні, які зазнали поранень, контузій або захворювань під час війни;

учасники АТО, ООС, інших заходів із забезпечення безпеки й оборони;

особи, які брали участь у бойових діях на територіях інших держав (брали участь в миротворчій місії);

учасники масових протестів 2013–2014 років (Революція Гідності);

ті, хто брав участь у розмінуванні або в інших небезпечних роботах.

Як отримати?

1. Пройдіть військово-лікарську комісію (ВЛК, лише військових), та оцінку експертної команди з повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Ці комісії підтверджують, що інвалідність пов’язана з участю у захисті України — тобто виникла внаслідок поранення, контузії, травми чи захворювання, отриманими під час

бойових дій або антитерористичної операції;

заходів із забезпечення національної безпеки й оборони;

відсічі та стримування збройної агресії росії;

участі у бойових діях на територіях інших держав, миротворчих місіях;

участі у Революції Гідності;

участі у розмінуванні.

2. Підготуйте необхідні документи:

заяву про надання статусу ОІВВ (при подачі через Портал Дія заява формується в інтерфейсі Порталу);

постанову військово-лікарської комісії (ВЛК) — для військових;

рішення експертної команди оцінки повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО);

залежно від обставин служби та обставин отримання інвалідності вас також можуть попросити про інші додаткові документи.

3. Подайте заяву на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни одним із трьох способів:

онлайн через портал Дія: https://surl.lt/jdqsmb

до місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики за задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування), або за фактичним місцем проживання (для ВПО).

Подати документи можна у паперовій формі: особисто, через законного представника (з оформленою нотаріальною довіреністю) чи уповноважену особу, або поштою.

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Зверніться особисто або через законного представника. Адміністратори ЦНАП допоможуть подати заяву у паперовій або електронній формі.

Скільки часу розглядають заяву?

До 30 календарних днів.

Коли можуть відмовити?

якщо документи підроблені;

якщо подано неправдиву інформацію;

якщо є вирок суду за тяжкий злочин;

якщо причина інвалідності не пов’язана з бойовими діями.

Що робити у разі відмови?

Якщо ви не згодні з відмовою – маєте право звернутися до суду.

Детальніше щодо статусу ОІВВ – на порталі Ветеран Pro: https://surl.li/shxcge

Потрібна консультація? Звертатися до структурних підрозділів з питань ветеранської політики у вашому регіоні або до фахівця із супроводу ветеранів й ветеранок.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.