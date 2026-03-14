Головне управління статистики у Тернопільській області оприлюднило дані щодо індексу споживчих цін.

На споживчому ринку області у лютому 2026 року, порівняно з попереднім місяцем, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%.

Найбільше (на 15,8%) подорожчали овочі.

На 8,7-0,4% зросли ціни на фрукти, яйця, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, молоко, соняшникову олію, продукти переробки зернових, сир, безалкогольні напої.

Водночас на 6,7-0,7% знизилися ціни на рис, м’ясо та м’ясопродукти, цукор, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів – на 1,3%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,0%, зокрема одяг – на 0,9%, взуття – на 0,8%.

Ціни на транспорт зросли на 1,9%, в основному через подорожчання палива та мастил на 3,6%. Водночас на 2,3% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,1%.