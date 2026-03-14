Соломії Москалюк 19 років. Вона солдат тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади Національної гвардії України. До служби дівчина навчалася в коледжі за спеціальністю «Правоохоронна діяльність». Армія стала для неї першою роботою, але вибір цього шляху був не випадковим.

У родині Соломії військова служба вже своєрідна традиція. Серед її рідних є військові та правоохоронці, а приклад близьких став головним поштовхом для власного рішення.

– Я прийшла до цього, можна сказати, за родинною традицією. У мене батько, тітка, брат – усі військовослужбовці. Ми з дитинства росли в такому середовищі, бачили цю службу. І поступово я зрозуміла, що теж хочу бути військовою, – розповідає Соломія.

Її батько служить у війську ще з 2015 року і нині є головним сержантом дивізіону в одному з підрозділів Збройних Сил України. Тітка також продовжує службу і зараз перебуває в районі бойових дій. Брат навчається у Національній академії Національної гвардії України. Саме приклад батька, каже дівчина, багато в чому сформував її погляди.

– Тато своїм прикладом показав, що потрібно діяти і захищати країну. Незалежно від того, чоловік ти чи жінка. Лише мама спочатку не зовсім була рада. Вона відмовляла, бо переживала через війну. Казала, що можуть будь-коли відправити на фронт, що може статися будь-що. Але з часом прийняла моє рішення, – згадує військовослужбовиця.

Сама ж Соломія зізнається: страху перед службою не було. Навпаки, було бажання спробувати себе у військовій справі.

– Мені не було страшно. Навпаки, було цікаво. Це була моя мрія з дитинства піти служити, – зізнається.

Першим етапом на цьому шляху стала базова загальна військова підготовка. Протягом двох місяців новобранці вивчали основи військової справи, тактику, медицину, вчились влучно стріляти та орієнтуватись на місцевості. У навчальному підрозділі панувала атмосфера взаємної підтримки.

– До нас ставилися з розумінням. Якщо щось було незрозуміло, можна було підійти і перепитати. І ставлення до чоловіків і жінок було однакове, – каже Соломія.

На її переконання, жінки у війську мають важливу роль і здатні ефективно виконувати свої завдання.

– Жінки дуже відповідально ставляться до своїх обов’язків. Ми намагаємося виконувати поставлені задачі максимально добре і вчасно. Не погоджуюсь з поширеним твердженням, що жінкам не місце в армії. Дуже багато жінок уже довели, що можуть ефективно виконувати завдання. Є різні посади, і кожен може знайти своє місце. Ми не гірші за чоловіків і теж можемо стояти на обороні країни, – впевнена нацгвардійка.

Найближча мета Соломії – вступ до Національної академії Національної гвардії України. Там вона хоче здобути вищу освіту і побудувати кар’єру офіцера.

– Хочу навчатися у професіоналів, зрозуміти, як працює служба на вищих рівнях і дійти до офіцерського звання. Почати кар’єру хотіла б із посади офіцера по роботі з особовим складом, а далі розвиватися і набувати досвіду. В армії навчання відіграє дуже важливу роль. Особливо на початку служби потрібно постійно вчитися, – зазначає Соломія.

Надія НІМЕЦЬ.