Щорічно 14 березня Україна вшановує День добровольця.

Пам’ятну дату вшанування людей, які за покликом серця стали на захист суверенітету держави, встановила Верховна Рада 17 січня 2017 року.

14 березня 2014 року перші добровольці вирушили на тренувальну базу в Нових Петрівцях під Києвом, де сформували перший батальйон.

Понад 12 років тому, під час початку російського збройного вторгнення на схід України, тисячі українців проявили рішучість і мужність, приєднавшись до десятків добровольчих батальйонів.

Вони брали участь в оборонних і наступальних операціях. Зокрема, в обороні Донецького аеропорту, поряд з бійцями аеромобільних, механізованих та мотопіхотних бригад.

У період 2014-2015 років майже 40 добровольчих батальйонів боронили землі на сході України.

Більшість із них згодом інтегрували до складу Збройних сил України, Національної гвардії та інших силових структур.

Усі роки боротьби з російською агресією, українські добровольці підтверджували готовність діяти в найскладніших умовах.

Вони стали символом сміливості і одним із фундаментів стійкості Сил оборони України.