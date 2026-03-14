Довгих два роки вважали зниклим безвісти Володимира Базаря. На жаль, стало відомо: на 39-му році життя захисник загинув у березні 2024-го на Донеччині. Вічна слава і пам’ять українському Воїну!

«Навіки пішов у Вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, захисник Базаря Володимир Володимирович.

Воїн вважався зниклим безвісти з 14 березня 2024 року. Його земний шлях завершився на 39-му році життя під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він до останнього боровся вірний військовій присязі на вірність Українському народу.

Щиро співчуваємо рідним, друзям, побратимам захисника.

Вічна слава і пам’ять Герою!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.