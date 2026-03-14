14 березня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території деревообробного підприємства (пилорами) у селі Великі Гаї Великогаївської територіальної громади Тернопільського району.

На місце події оперативно прибули два відділення 26-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття рятувальників полум’я вже охопило виробниче приміщення підприємства на площі близько 250 м.кв, а також поширилося на покриття та перекриття будівлі на площі близько 150 м кВ, повідомили в обласній ДСНС.

Для підсилення до гасіння пожежі залучили відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Також до підвозу води долучилася автоцистерна добровільної пожежної команди місцевого агропідприємства.

Причину виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюють фахівці.