Ярослав Вовчук із Великої Березовиці загинув під Покровським ще 1 листопада 2024 року. Так довго чекали мама з татом сина, так довго молилися, вірили і сподівалися на диво. На жаль, Ярослав повертається додому на щиті. Вічна пам’ять і шана Герою!

«Вовчук Ярослав Федорович народився 02 березня 1984 року у селищі Велика Березовиця, навчався в Острівській школі. Вірний військовій присязі та українському народові, він мужньо виконував свій військовий обов’язок, боронячи свободу та незалежність України.

Ярослав Вовчук був старшим механіком-водієм механізованого відділення. Тривалий час вважався зниклим безвісти, та нещодавно підтвердилось найстрашніше… Воїн загинув 1 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання, пов’язаного із захистом Батьківщини, у районі населеного пункту Максимільянівка Покровського району Донецької області.

У Ярослава Вовчука залишились мама Надія, батько Федір та брат Юрій.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови у скорботі. Вічна пам’ять та шана Воїну!» – повідомили у Великоберезовицькій селищній раді.