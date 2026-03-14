13 березня підрозділи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області ліквідували низку пожеж у населених пунктах Чортківського, Тернопільського та Кременецького районів. Більшість із них виникла у природних екосистемах – загальна площа загорянь сухої рослинності перевищила 5,5 га, повідомили в обласній ДСНС.

Зокрема, загоряння виникли:

м. Чортків – 0,015 га

с. Петриків – 0,0015 га

с. Котівка – 0,002 га

м. Монастириська – 1 га

с. Діброва – 2,5 га

с. Трибухівці – 0,08 га

с. Горішня Вигнанка – 1 га

с. Веселівка – пожежа пожнивних залишків на кукурудзяному полі – 1 га.

Загалом після сходження снігу на Тернопільщині вже зареєстровано 28 пожеж у природних екосистемах на площі близько 17 гектарів.

Більшість пожеж у природних екосистемах виникають через людську недбалість або навмисне випалювання сухої рослинності.

Закликаємо громадян не спалювати суху траву та рослинні залишки, адже такі дії становлять серйозну загрозу для людей, житлових будинків і природних екосистем.