У Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, участь у якій взяли 164 школярі з різних регіонів України.

Учасники демонстрували не лише ґрунтовні знання, а й аналітичне мислення, вміння працювати з різними джерелами інформації та робити обґрунтовані висновки під час теоретичних і практичних випробувань.

Серед найкращих – учень 10-Б класу Тернопільської ЗОШ №18 Максим Побер, який посів перше місце на оліміпаді. Ще один учень школи, Віктор Вельгач (11 клас), отримав спеціальний диплом «Експерт озер світу».

Підготувала учнів вчителька Оксана Вітрук.

Пишаємося досягненнями тернопільських школярів та бажаємо нових звершень, – написали у ТМР.