Укрзалізниця змінює графік руху понад 100 поїздів, зокрема й приміських. За оновленими розкладами поїзди поїдуть вже в ніч з 21 на 22 січня.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Укрзалізниця змінює графік руху поїздів, щоб мінімізувати затримки, викликані збільшеною інтенсивністю руху на ураженій ворогом у грудні Фастівській ділянці.

Ще однією причиною стала безпека пасажирів на частині маршрутів.

Загалом було переглянуто понад 100 графіків приміських поїздів по всій Україні, що дозволить “розвантажити” найбільш інтенсивні ділянки і, відповідно, скоротити затримки, – йдеться в повідомленні.

Оновлені розклади поїздів можна переглянути на сайті Укрзалізниці, і вони набудуть чинності в ніч з 21 на 22 січня.

В Укрзалізниці додали, що при виборі конкретного поїзда важливо звертати увагу на дату, має бути позначка “дійсний з 22.01.2026”.



