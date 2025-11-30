Тернопільські спортсмени показали чудові результати на 25-их Літніх Дефлімпійських іграх в Токіо (Японія).

У складі національної збірної команди колишній вихованець тернопільського плавання Ілля Султанов став олімпійським чемпіоном та встановив новий світовий рекорд – 24.13 с. А Денис Наконечний отримав срібну медаль. Загалом Ілля привіз додому 7 нагород – 4 золоті та 3 срібні. Денис Наконечний – 10 медалей (3 золоті та 7 срібних).

Наші дзюдоїстки Марія Бала та Софія Волянюк стали чемпіонками, перемігши команди Бразилії, Туреччини та Казахстану.

Андрій Грушка у складі чоловічої збірної України став чемпіоном з волейболу.

«Хочу подякувати тренерам – Марині Дзюбановській, Світлані Мазур та Віталію Гнатишину. Це їхня праця, віра в дітей і щоденна робота дали такі результати.

Дякуємо вам, наші чемпіони! Бажаємо нових яскравих перемог!», – написав міський голова Сергій Надал.

