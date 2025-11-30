За десять місяців 2025 року на Тернопільщині оформили понад 775 тисяч тонн вантажів. Із них – понад 254 тисячі тонн становлять імпортні поставки, а 521 тисяча тонн – товари місцевих виробників, що експортувалися за кордон.

Про це повідомили у Тернопільській митниці.

У структурі експорту лідирують електричні світильники та соняшникова олія, які разом формують 22% від загального обсягу. Значну частку також займають декоративні алюмінієві оболонки (9%), пшениця (6%) та білий кристалічний цукор (5%).

Географія збуту залишається широкою: найбільше товарів із області експортували до Польщі (39% від усього експорту), Італії (5%), США (5%), Нідерландів (4%) та Румунії (4%).

В імпортних поставках найбільшу частку традиційно займають трактори –8% від обсягу митних платежів. Далі йдуть легкові автомобілі (6%), полімери етилену у первинних формах (5%), обладнання для збирання сільськогосподарських культур (5%) та плоский прокат із заліза або нелегованої сталі (5%).

Основними країнами постачання імпортних товарів стали Польща (21% імпорту), Китай (20 %), Німеччина (12%), Швейцарія (6%) та Туреччина (3%).

Масштаб вантажообігу й широка географія партнерів свідчать про те, що Тернопільщина впевнено інтегрується у глобальний торговельний простір і формує перспективи зростання на наступні роки.

