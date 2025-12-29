28 грудня в автопригоді неподалік села Великий Глибочок загинуло троє людей. За попередньою інформацією, 65-річний водій автомобіля Peugeot не впорався з керуванням і його автівку викинуло на смугу зустрічного руху, де воно врізалося у вантажівку Mercedes-Benz Actros із напівпричепом SCHMITZ SKO 24L.



Як повідомили в обласній поліції, на момент аварії в Peugeot перебувало четверо пасажирів. У результаті удару невістка водія, 1985 року народження, його 17-річна онука та її товариш-одноліток від отриманих травм загинули. Кермувальник із сином отримали легкі тілесні ушкодження.



Водія затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік попередньо тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даним фактом слідчі ГУНП в Тернопільській області відкрили провадження відповідно до частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

