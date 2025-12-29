Відлітають сини-соколики у Небеса. Жорстока війна забирає цвіт Нації. Назавжди 25-ть Віталію Гарапʼяку із села Щитівці Заліщицької громади. Йому б ще жити, мріяти, створювати сім’ю, пізнавати світ. Але хлопець обрав шлях Воїна, Захисника… Легких хмаринок тобі, Віталику…

«Війна знову принесла в нашу громаду важку втрату.

Захищаючи Україну, загинув наш земляк – Воїн Віталій Гарапʼяк із села Щитівці, 2000 року народження.

Віталій був із покоління тих, хто мав жити, мріяти, будувати майбутнє, створювати сім’ю й пізнавати світ. Натомість він обрав шлях Захисника – шлях честі, відповідальності й любові до своєї землі. Він став до строю, щоб ми мали змогу жити, щоб у наших домівках було світло і тиша.

Виконавчий комітет міської ради на чолі з міським головою Іваном Дроздом висловлює щирі співчуття родині, рідним, близьким і бойовим побратимам Героя. У цю гірку мить ми разом із вами в скорботі та молитві.

Не для всіх різдвяний час є часом радості. Для когось ці дні наповнені тишею, болем і сльозами за тими, хто віддав життя за нашу свободу. Просимо громаду з повагою та розумінням поставитися до цієї втрати.

Інформацію про зустріч тіла Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.

Світла памʼять Воїну Віталію Гарапʼяку.

Вічна слава Захиснику України!» – написали у Заліщицькій міській раді.

