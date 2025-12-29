Захисника з Тернополя нагородили медаллю «За військову службу Україні»
Тернополянин Дмитро Чорнота отримав високу державну нагороду – медаль «За військову службу Україні».
Воїна відзначили за мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені у захисті України та зразкове виконання військового обов’язку, повідомили в ТМР.
Дмитро – випускник Тернопільської загальноосвітньої школи №6. Сьогодні він боронить Україну в лавах 45-ї окремої артилерійської бригади, де обіймає посаду командира екіпажу артилерійської розвідки.
Із листопада 2022 року захисник виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту – у Донецькій та Луганській областях. Державна нагорода стала визнанням його відданості Батьківщині та професіоналізму.