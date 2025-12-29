Близько 1:20 ночі 27 грудня на спецлінію Чортківського райуправління поліції надійшло повідомлення від диспетчера служби надзвичайних ситуацій про пожежу в будинку, у якій загинув чоловік.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що вогонь помітили сусіди. Вони викликали пожежників. Останні локалізували полум’я, зайшли до приміщення та виявили там обгоріле тіло господаря, який міг отруїтися чадним газом.



Як повідомили в обласній поліції, експерти припускають, що пожежа виникла в результаті несправних електропобутових приладів. Чоловік мешкав у будинку разом з мамою. Жінка хворіла. Коли почалася пожежа, він встиг винести її на вулицю, а сам повернувся за документами. Проте вийти з будинку не зміг.



За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.



Фахівці зі служби надзвичайних ситуацій встановлюють причини пожежі, а судово-медична експертиза – причину смерті 59-річного жителя села Оришківці.



Правоохоронці та рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, регулярно перевіряти стан пічного опалення та не залишати без нагляду джерела відкритого вогню. Це допоможе запобігти трагедіям і зберегти життя.





