На другий день Різдва відійшов у Вічність Олександр Фльорчук, житель села Маневе Борсуківської громади. Серце захисника перестало битися у лікарні на Чернігівщині. Олександрові було лише 45 років. Вічна пам’ять та світла шана українському Воїну!

«Борсуківська громада втратила ще одного Захисника України.

З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого земляка, жителя села Маневе – ФЛЬОРЧУКА Олександра Леонтійовича, 21.09.1980 року народження.

Він проходив військову службу у військовій частині А****.

26 грудня 2025 року Олександр помер у Корюківській центральній районній лікарні Чернігівської області.

Борсуківська громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого.

Розділяємо ваш біль і скорботу в цю важку годину.

Вічна пам’ять і світла шана Захиснику України.

Про зустріч воїна повідомимо додатково», – написали у громаді.

