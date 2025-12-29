25 кілограмів канабісу на понад 9 мільйонів гривень вилучили правоохоронці Тернопільщини в уродженців Херсонської області. Фігурант разом зі своєю співмешканкою тривалий час займався незаконним вирощуванням та збутом наркотичних засобів на території Чортківського району.

Про це інформує поліція Тернопільщини.

Оперативну інформацію про протиправну діяльність підозрюваного поліцейські отримали ще на початку червня. У ході перевірки стало відомо, що 33-річний уродженець Херсонської області, який проживає в одному із сіл Чортківського району, систематично збував наркотичні речовини на території району.

У межах досудового розслідування, на підставі ухвали Заліщицького районного суду, працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Тернопільській області спільно зі співробітниками Заліщицького сектору кримінальної поліції провели санкціоновані обшуки. До спецоперації були залучені бійці спецпідрозділу КОРД та кінологи.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили, що зловмисник облаштував на території сусіднього домогосподарства, у якому ніхто не проживав, повноцінну нарколабораторію. У закритому приміщенні за допомогою спеціального освітлення, вентиляції, систем поливу та контролю мікроклімату він вирощував коноплі.

Окрім цього, в підсобному приміщенні чоловік облаштував склад для незаконного зберігання, фасування та подальшого збуту готової наркотичної продукції.

У ході спецоперації поліцейські провели шість обшуків та вилучили понад 25 кілограмів канабісу, обладнання для вирощування рослин конопель, мобільні телефони, сім-карти та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів за цінами “чорного” ринку становить понад 9 мільйонів гривень.

Чоловіка затримали за статтею 208, а його спільницю, уродженку Херсонщини, за 615 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантам повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 (незаконне виробництво, придбання, виготовлення, зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах) ККУ та обрали обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво здійснює Бучацька окружна прокуратура.

Слідчі дії тривають. Співробітники Чортківського райуправління поліції встановлюють інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

