На Тернопільщині розслідують черговий факт шахрайства, внаслідок якого жителька одного з міст втратила значну суму.

Про це інформує поліція Тернопільщини.

За словами постраждалої, 1968 року народження, їй зателефонувала невідома особа і представилася працівником одного з банків.

Під приводом проведення нібито банківських операцій та перевірки рахунку зловмисник переконав потерпілу виконати фінансові дії.

У результаті жінка самостійно перерахувала зі своєї банківської картки 122 122 гривні на невідомий рахунок, наданий шахраями.

Під час перевірки зазначених телефонних номерів правоохоронці встановили, що вони вже фігурують щонайменше у трьох аналогічних кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із шахрайськими діями.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські розшукують осіб, причетних до злочину.

Подобається це: Подобається Завантаження…