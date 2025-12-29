За минулу добу на дорогах Тернопільської області сталося сім дорожньо-транспортних пригод з потерпілими та загиблими. Поліцейські закликають учасників дорожнього руху бути максимально уважними і, якщо можна, відкласти поїздку.

Про це інформує поліція Тернопільщини.

Погіршення погодних умов спричинило непросту ситуацію на автошляхах області. У період з 8:00 год. 28 грудня до 7:00 год. 29 грудня на спеціальну лінію «102» надійшло 24 повідомлення про події на дорогах, зокрема, слизьке дорожнє покриття, дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими та загиблими.

Для ліквідації негоди на дорогах державного значення було залучено 53 одиниці техніки, у Тернополі – 8 одиниць. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху задіяно 26 автомобільних екіпажів поліції.

“Станом на 7 годину 29 грудня на автомобільних дорогах загального користування державного значення критично слизьких ділянок немає, ускладнень в дорожньому русі не спостерігається. На автомобільних дорогах регіонального та територіального значення місцями спостерігаються снігові перемети. Повідомлено підрядні організації задля проведення заходів з усунення наслідків негоди”, — зазначили в поліції.

У зв’язку з погіршенням погодних умов поліцейські закликають учасників дорожнього руху обмежити керування транспортними засобами. Якщо є потреба у поїздках, то неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху та обирайте швидкість із врахуванням дорожнього покриття.

