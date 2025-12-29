Тисячі мешканців у 109 населених пунктах Тернопільської області залишились без електропостачання через погіршення погодних умов уночі 29 грудня.

Про це повідомила Тернопільська ОВА в Telegram.

“Станом на 6:00 у зв’язку з погіршенням погодних умов на території Тернопільської області відбулося пошкодження електромереж, що призвело до аварійних відключень 12 699 споживачів у 109 населених пунктах”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оперативно-виїзні бригади наразі працюють у посиленому режимі.

Мешканців регіону закликають бути обережними поблизу дерев та ліній електропередач.

Подобається це: Подобається Завантаження…