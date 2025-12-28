Нагороду «За оборону України» отримав Анатолій Сурмінський, житель села Дмухівці Козлівської громади. Дякуємо за службу!

«Житель Козлівської громади Сурмінський Анатолій Франкович – скромний і активний, завжди потрібний і успішний.

Ветеран у час випробувань життя війною, за виконання бойових завдань,

нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України».

Вітаємо нашого Героя, жителя села Дмухівці.

У час Різдвяних свят бажаємо міцного здоров’я, Перемоги і Миру Україні.

Христос рождається! Славімо Його!» – написали у селищній раді.

