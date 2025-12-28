Захисник із Тернопільщини отримав нагороду «За оборону України»
Нагороду «За оборону України» отримав Анатолій Сурмінський, житель села Дмухівці Козлівської громади. Дякуємо за службу!
«Житель Козлівської громади Сурмінський Анатолій Франкович – скромний і активний, завжди потрібний і успішний.
Ветеран у час випробувань життя війною, за виконання бойових завдань,
нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України».
Вітаємо нашого Героя, жителя села Дмухівці.
У час Різдвяних свят бажаємо міцного здоров’я, Перемоги і Миру Україні.
Христос рождається! Славімо Його!» – написали у селищній раді.