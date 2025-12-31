Вийшов з друку біобібліографічний покажчик «Андрій Ігорович Крисоватий» (до 60-річчя від дня народження), упорядкований працівниками бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ. Видання продовжує серію «Вчені Західноукраїнського національного університету».

У біобібліографічному покажчику систематизовано науковий доробок доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, голови Вченої ради Західноукраїнського національного університету, академіка Академії економічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України Андрія Ігоровича Крисоватого.

Біобібліографічне видання адресоване науково-педагогічним працівникам, ученим, докторантам, викладачам закладів вищої освіти, студентам та усім тим, хто цікавиться новинками податкової та митної політики, проблематикою фіскальної політики та оподаткуванням у глобальному вимірі.

Ознайомитися з друкованим примірником покажчика можна в бібліотеці ім. Л. Каніщенка ЗУНУ.

Електронна версія видання доступна в інституційному репозитарії університету за посиланням: https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/55694

Подобається це: Подобається Завантаження…