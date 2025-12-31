Упродовж січня-листопада 2025 року фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області провели 434 перевірки суб’єктів господарювання, які займаються торгівлею алкогольними напоями, тютюновими виробами і пальним.

Під час перевірок встановлено 439 порушень вимог законодавства, що регулює обіг підакцизної продукції та застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Найчастіше фіксувалися факти торгівлі без обов’язкових ліцензій – як тютюновими виробами, так і алкогольними напоями та пальним. Водночас, значна частина порушень стосувалася цінової дисципліни: продажу алкоголю за цінами, нижчими за мінімально встановлені, та реалізації тютюнових виробів із перевищенням максимально допустимих роздрібних цін.

Типовими залишаються і порушення у сфері розрахунків із покупцями – невидача фіскальних чеків, неналежний облік товарних запасів. Окрему увагу податківці звертали на наявність марок акцизного податку та дотримання правил зберігання підакцизної продукції.

Виявлялися випадки реалізації алкоголю і тютюну без акцизних марок, зберігання спирту та алкогольних напоїв у не зареєстрованих місцях, подання недостовірної або несвоєчасної звітності щодо обігу пального.

За результатами перевірок донараховано 73 млн 762,4 тис. грн штрафних санкцій.

