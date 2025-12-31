1 січня в Українському домі відбудеться урочиста академія до 117-ї річниці Степана Бандери – людини, яка присвятила своє життя боротьбі за незалежну Україну.

«Запрошуємо тернополян долучитися до вшанування пам’яті цієї історичної постаті – провідника ОУН, Народного Героя України та ідеолога українського державності, – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Участь у заході, зокрема візьме народний аматорський хор національно-патріотичної пісні «Заграва» Палацу культури «Березіль» ім. Л.Курбаса.

