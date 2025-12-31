Поліція Тернопільщини отримала важливу гуманітарну підтримку від чеських партнерів. Волонтерська організація Team4Ukraine (“Команда для України”) передала допомогу для батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) та ветеранського простору “Незламні духом”. Зустріч відбулася в студії Open Space Ternopіl.



Цього разу чеські друзі привезли автомобілі для ветеранів, 3D-принтери, обладнання для виготовлення дронів, технічні засоби, а також медикаменти для бойових медиків стрілецького батальйону. У Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області кажуть, що така допомога є вкрай важливою в умовах війни, адже суттєво впливає на ефективність виконання завдань та збереження життя.



“Ми добре розуміємо, наскільки важливою є підтримка саме тут і зараз, адже в Україні триває війна. Нам імпонує, що наші партнери усвідомлюють, що безпека їхньої країни також залежить від того, наскільки ми здатні забезпечити стабільність і добробут у себе”, – зазначив заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький.



Чеські волонтери підтримують Україну ще з 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення їхня діяльність суттєво посилилася. Team4Ukraine систематично доставляє на передову транспорт, технічні засоби, медичне обладнання, ліки та іншу необхідну допомогу для підрозділів, які стримують російську агресію.



«Минулого року нам також вдалося організувати навчання і тренування Стрілецького батальйону Національної поліції Тернопільської області у тактичній медицині. Окрім цього ми привозили медичні автомобілі швидкої допомоги, транспорт, тактичні медичні рюкзаки, автономні джерела живлення”, – зазначив член чеської ГО «Команда для України» Їржі Їроушек.



За словами волонтера, організація не отримує державного чи грантового фінансування, а вся допомога формується завдяки пожертвам звичайних громадян.



“Всі кошти ми збираємо від звичайних громадян і цивільного громадянського суспільства. Усі ці проєкти реалізовані громадським суспільством Чеської республіки. Підтримка чеських громадян України та українських підрозділів ЗСУ, поліції та всім, кому ми допомагаємо, залишається такою ж самою, як і від початку повномасштабного вторгнення”.



У поліції Тернопільщини дякують чеським партнерам за послідовну підтримку, довіру та конкретні справи, які допомагають українським захисникам і ветеранам виконувати свої завдання та наближати перемогу України.





