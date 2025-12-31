У Тернополі на Новий рік міський громадський транспорт працюватиме зі скороченою кількістю одиниць на 30-35 відсотків. Це пов’язано із традиційним зменшенням пасажиропотоку, повідомили в ТМР.

1 січня 2026 року тролейбуси та автобуси будуть обслуговувати пасажирів за вихідним або суботнім розкладом залежно від маршруту. Окремі випуски громадського транспорту виїдуть на маршрут після 9:00 год.

Відстежити рух громадського транспорту можна у мобільному додатку «е-Тернопіль», у розділі «Де транспорт». Застосунок доступний на операційній системі Android або на iOS.

Тернополянам радять завчасно планувати свої маршрути.

