Із весни рідні чекали звістки з фронту. Вірили, сподівалися… На жаль, життя старшого лейтенанта Андрія Гутора, уродженця міста Копичинці, обірвалося у Краматорському районі на Донеччині. Останній бій захисник прийняв у квітні цього року. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що захищаючи Батьківщину, 22 квітня 2025 року в районі населеного пункту Тарасівка Краматорського району Донецької області загинув старший лейтенант Гутор Андрій Іванович, 20.10.1985 року народження, уродженець міста Копичинці.

Андрій був призваний на військову службу 12 березня 2023 року. Служив командиром ремонтного взводу артилерійського озброєння 3 ремонтної роти ремонтно-відновлювального батальйону 157 окремої механізованої бригади. Вірний військовій присязі, він до останнього подиху захищав Україну, віддавши за неї найцінніше – власне життя. Із 22 квітня 2025 року вважався зниклим безвісти, і ось родина отримала тяжку звістку про загибель захисника.

Це непоправна втрата для родини та громади, побратимів і всієї України. Світла пам’ять про Героя назавжди залишиться в наших серцях, а його подвиг живитиме всі наступні покоління українців.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Інформацію про зустріч тіла, панахиду і похорон буде повідомлено згодом.

Вічна пам’ять і слава Герою України!» – написали у Копичинецькій міськраді.

Подобається це: Подобається Завантаження…