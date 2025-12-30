Слідчі ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні. Обвинувальний акт скеровано до суду.



Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області. У ході досудового розслідування встановлено, що 29-річний уродженець міста Шумськ, перебуваючи на посаді державного реєстратора, здійснив несанкціоновану зміну відомостей у Державному реєстрі речових прав та незаконно зареєстрував право власності на об’єкт сільськогосподарського призначення.



Також встановлено, що фігурант раніше теж вчиняв аналогічні протиправні дії, безпідставно здійснюючи державну реєстрацію прав на нерухоме майно. Наразі слідство документує та розслідує ці факти.



Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України – несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

