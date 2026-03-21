Сумну звістку з фронту отримала ще одна родина. У боротьбі з російськими окупантами загинув Степан Заяць, житель села Новосілка Скалатської громади. Захисникові було лише 49 років. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«У громаду знову надійшла трагічна звістка: в боротьбі за незалежність України загинув наш земляк, житель села Новосілка – Заяць Степан Михайлович, 09.01.1977 р. народження.

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях як символ мужності, відданості та незламності українського духу.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в глибокій скорботі.

Про дату та час зустрічі Героя і чин поховання буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять і слава Герою України», – написали у Скалатській міській раді.