Жителька Кременецького району втратила 64 тисячі гривень, намагаючись продати речі через відомий маркетплейс.



До співробітників відділення поліції Кременецького району звернулася жінка 1991 року народження. Вона повідомила, що розмістила оголошення щодо продажу речей на відомому маркетплейсі. Цього ж дня їй написала невідома особа, яка під приводом оформлення безпечної покупки надіслала посилання, зовні схоже на офіційний сервіс платформи.



Потерпіла перейшла за вказаним посиланням та ввела персональні дані й реквізити банківської картки. Після цього з її рахунку було списано 64 000 гривень.



За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу зловмисника.



Поліцейські вкотре закликають громадян бути обережними під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.



Не переходьте за сумнівними посиланнями, які надсилають незнайомці в повідомленнях, не вводьте реквізити банківських карток на сторонніх сайтах та користуйтеся лише офіційними сервісами торговельних платформ.



Якщо ви стали жертвою шахрайства, одразу звертайтеся до найближчого відділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.





