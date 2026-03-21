Сержант Анатолій Муха із села Гущанки Скориківської громади захищав Україну у самому пеклі війни. Загинув на Донеччині. Вічна пам’ять і шана Герою!

Анатолій Муха, 1979 року народження, загинув 19 березня поблизу міста Миколаївка Донецької області під час виконання бойового завдання. Про це повідомили у Скориківській громаді.

Анатолій народився у нас, на Тернопільщині, проте значна частина його життя була тісно пов’язана з містом Шептицький (Червоноград) Львівської області. Він навчався у Червоноградській школі №11, згодом закінчив професійно-технічне училище №55, де здобув фах газозварника. Останні роки Анатолій мешкав на Тернопільщині.

Щирі співчуття брату, близьким, друзям, побратимам Анатолія і всім, хто знав Героя. Поховають Воїна у селі Гущанки на Підволочищині. Вічна пам’ять і слава Герою!