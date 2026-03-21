У неділю, 22 березня, заплановано матчі 1/4 фіналу Відкритої зимової першості Тернопільщини з футболу 2026 року пам’яті Михайла Коваля.

Про це повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини.

На стадій плей-оф, як кажуть, слабких суперників не буває. Це твердження підходить до всіх наших чвертьфінальних пар, тому кожен поєдинок обіцяє бути цікавим та непередбачуваним.

22 березня. 10.00. «Шлях» (Байковецька громада) – «Поділля» (В. Березовиця)

Відкриватиме програму чвертьфіналів поєдинок двох команд з Тернопільського району. Команда «Шлях» – головна несподіванка змагань, зуміла вийти з першого місця групи до плей-оф. Чи зможуть підопічні Тараса Босака створити ще одну сенсацію, подолавши старожила вищої обласної ліги, покаже їхнії поєдинок проти «Поділля». Колективи зустрічалися між собою на груповій стадії і там «подоляни» святкували вольову перемогу (2:1). Зважаючи на це, тренери мали б уже детально вивчити гру один одного, виправити помилки, які були допущені в попередніх матчах та з повною відповідальністю підійти до 1/4 фіналу. Фаворитом у цій парі вважається «Поділля», однак «Шлях» вже не одноразово на цих змаганнях демонстрував, на що він здатен, тому матч обіцяє бути безкомпромісним.

22 березня. 12.00. ФК «Збараж» – ФК «Вишнівчик» (Хмельницька область)

Фаворита у цій парі наперед важко визначити. Обидві команди у своїх групах посіли другі місця і з приблизно рівними шансами підходять до чвертьфіналу. Гості з Хмельниччини перебувають на стадії створення нового боєздатного колективу, який планує заявитися на чемпіонат Хмельницької області, тому розглядає участь у змаганнях на Тернопільщині, як черговий етапі підготовки. Що ж до ФК «Збараж», то команда, яка була серйозною бойовою одиницею у сезоні-2025, ще більш підсилилася кваліфікованими футболістами, тому зараз представляє собою грізну одиницю і не даремно фахівці зараховують збаражчан до головних претендентів на перемогу в Зимовій першості. В цій зустрічі, напевно, багато голів ми не побачимо, а все вирішить краща реалізація гольових моментів та фізична готовність у високому темпі відіграти всі 90 хвилин.

22 березня. 14.00. ФК «Борщів» – «Поділля» (Васильківці)

У третьому чвертьфіналі зустрінуться команди, які в міжсезонні змінили головних тренерів. На тренерських містках стали досвідчені спеціалісти – Василь Малик (ФК «Борщів») та Ігор Шпікула («Поділля» В.). У цій парі борщів’яни, які захищатимуть титул переможця Зимової першості 2025 року, виглядають фаворитами. Команда в них збалансована, зіграна, з точковим підсиленням проблемних позицій. Зважаючи на те, що колектив знаходиться в постійному тренувальному режимі, саме гравці ФК «Борщів» підходять до чвертьфіналу в кращій фізичній формі. Що ж до васильковецького колективу, то в команді з’явилося багато нових виконавців, яким потрібен час, щоби зігратися, награти зв’язки тощо. Разом з тим, зважаючи на те, що змагання приурочені пам’яті президент ФК «Поділля» Михайла Коваля, «подоляни» мали б зіграти через «не можу», щоби, в тому числі і своєї грою, потішити своїх вболівальників та вшанувати пам’ять Михайла Олеговича.

22 березня. 16.00. «ФАТ-Вікнини» (Вікно) – «Сокіл» (В. Березовиця)

Напевно, найнепередбачуваніша чвертьфінальна пара Зимової першості. Молодість «ФАТ-Вікнини» може зіграти як за них, так і проти них. Підопічні Ростислава Ціха впевнено виграли свого групу плюс вже стартували в офіційних поєдинках Дитячо-юнацької ліги України, тому, вони, однозначно, знаходяться в кращих фізичних кондиціях за свого суперника. Разом з тим, новий головний тренер «Сокола» Ігор Бадла теж зі своїми підопічними вже тривалий час перебуває у тренувальному процесі. На разі у «соколят» поки немає стабільності, вони можуть видати як дуже потужну гру, як у матчі групового етапу проти ФК «Нараїв», так і провальну, як проти «Шляху». Тому в цій парі шанси на прохід до півфіналу можна оцінювати, як 50 на 50….

Група «А». Турнірна таблиця

№ Команди І В Н П М’ячі О 1 «Шлях» Байковецька громада 3 2 0 1 5:3 6 2 «Сокіл»В. Березовиця 3 2 0 1 5:2 6 3 «Поділля»В. Березовиця 3 1 1 1 2:2 4 4 ФК «Нараїв» 3 0 1 2 1:6 1

Група «Б». Турнірна таблиця

№ Команди І В Н П М’ячі О 1 «ФАТ-Вікнини» Вікно 3 2 1 0 17:3 7 2 ФК «Вишнівчик» 3 2 0 1 17:6 6 3 «Поділля»Васильківці 3 1 1 1 5:2 4 4 ФК «Теребовля» 3 0 0 3 1:29 0

Група «В». Турнірна таблиця

№ Команди І В Н П М’ячі О 1 ФК «Борщів» 3 2 1 0 13:1 7 2 ФК «Збараж» 3 2 1 0 10:1 7 3 ФК «В. Глибочок» 3 1 0 2 8:9 3 4 ФК «Присівці» 3 0 0 3 1:21 0

Бомбардири:

Євген Гурін (ФК «Глибочок») – 4 м’ячі

Артем Лукаш (ФК «Вишнівчик») – 4

Даніїл Сокальський (ФК «Вишнівчик») – 4

Арсен Царюк (ФК «Борщів») – 4

Андрій Трух (ФК «Борщів») – 3

Назар Кравчук (ФК «Вишнівчик») – 3

Костянтин Іщук («Сокіл») – 3

Станіслав Яцишин («ФАТ-Вікнини») – 3

Назарій Локоть («ФАТ-Вікнини») – 2

Андрій Скула («ФАТ-Вікнини») – 2

Микола Гнатишин («Поділля» В.Б.) – 2

Роман Наконечний (ФК «Збараж») – 2

Дмитро Проскура (ФК «Збараж») – 2

Роман Лясота («Шлях») – 2

Гор Захарян (ФК «Вишнівчик») – 2

Вадим Альохін (ФК «Борщів») – 2

Іван Бачинський (ФК «Глибочок») – 2 (1п)

Руслан Хабаров («Шлях») – 2 (1п)

Сергій Онуфрейчук («Поділля» В.) – 1

Артем Гайдаш («Поділля» В.) – 1

Віталій Бодак («Поділля» В.) – 1

Андрій Баліцький («Поділля» В.) – 1

Дмитро Шарун («ФАТ-Вікнини») – 1

Максим Цвян («ФАТ-Вікнини») – 1

Станіслав Швед («ФАТ-Вікнини») – 1

Валентин Лазорко («ФАТ-Вікнини») – 1

Артур Копит («ФАТ-Вікнини») – 1

Євген Гбур («ФАТ-Вікнини») – 1

Дмитро Кіндзерський («ФАТ-Вікнини») – 1

Максим Ваврик («ФАТ-Вікнини») – 1

Марк Шипак («ФАТ-Вікнини») – 1

Ростислав Кукуруза («ФАТ-Вікнини») – 1

Дмитро Власов (ФК «Вишнівчик») – 1

Захар Січов (ФК «Вишнівчик») – 1

Олег Тринадцятко (ФК «Вишнівчик») – 1

Іван Кирилюк (ФК «Вишнівчик») – 1

Тарас Семенець (ФК «Збараж») – 1

Михайло Левицький (ФК «Збараж») – 1

Назарій Макух (ФК «Збараж») – 1

Володимир Гайковий (ФК «Збараж») – 1

Ярослав Тимченюк (ФК «Збараж») – 1

Данило Баб’яр (ФК «Збараж») – 1

Володимир Дитиняк (ФК «Борщів») – 1

Олександр Павлусь (ФК «Борщів») – 1

Сергій Полянчук (ФК «Борщів») – 1

Олег Співак (ФК «Борщів») – 1

Роман Шугета (ФК «Присівці») – 1

Володимир Ланковський (ФК «Глибочок») – 1

Олександр Богаєнко (ФК «Глибочок») – 1

Андрій Капелян (ФК «Нараїв») – 1

Владислав Киричук («Шлях») – 1

Володимир Грабчак («Сокіл») – 1

Назарій Лазарів («Сокіл») – 1п

Тарас Бутковський (ФК «Теребовля») – 1п

Ілля Мазурок («Вікнини») – 1а/г.