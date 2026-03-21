Зимова першість Тернопільщини з футболу: 22 березня – чвертьфінали
У неділю, 22 березня, заплановано матчі 1/4 фіналу Відкритої зимової першості Тернопільщини з футболу 2026 року пам’яті Михайла Коваля.
Про це повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини.
На стадій плей-оф, як кажуть, слабких суперників не буває. Це твердження підходить до всіх наших чвертьфінальних пар, тому кожен поєдинок обіцяє бути цікавим та непередбачуваним.
22 березня. 10.00. «Шлях» (Байковецька громада) – «Поділля» (В. Березовиця)
Відкриватиме програму чвертьфіналів поєдинок двох команд з Тернопільського району. Команда «Шлях» – головна несподіванка змагань, зуміла вийти з першого місця групи до плей-оф. Чи зможуть підопічні Тараса Босака створити ще одну сенсацію, подолавши старожила вищої обласної ліги, покаже їхнії поєдинок проти «Поділля». Колективи зустрічалися між собою на груповій стадії і там «подоляни» святкували вольову перемогу (2:1). Зважаючи на це, тренери мали б уже детально вивчити гру один одного, виправити помилки, які були допущені в попередніх матчах та з повною відповідальністю підійти до 1/4 фіналу. Фаворитом у цій парі вважається «Поділля», однак «Шлях» вже не одноразово на цих змаганнях демонстрував, на що він здатен, тому матч обіцяє бути безкомпромісним.
22 березня. 12.00. ФК «Збараж» – ФК «Вишнівчик» (Хмельницька область)
Фаворита у цій парі наперед важко визначити. Обидві команди у своїх групах посіли другі місця і з приблизно рівними шансами підходять до чвертьфіналу. Гості з Хмельниччини перебувають на стадії створення нового боєздатного колективу, який планує заявитися на чемпіонат Хмельницької області, тому розглядає участь у змаганнях на Тернопільщині, як черговий етапі підготовки. Що ж до ФК «Збараж», то команда, яка була серйозною бойовою одиницею у сезоні-2025, ще більш підсилилася кваліфікованими футболістами, тому зараз представляє собою грізну одиницю і не даремно фахівці зараховують збаражчан до головних претендентів на перемогу в Зимовій першості. В цій зустрічі, напевно, багато голів ми не побачимо, а все вирішить краща реалізація гольових моментів та фізична готовність у високому темпі відіграти всі 90 хвилин.
22 березня. 14.00. ФК «Борщів» – «Поділля» (Васильківці)
У третьому чвертьфіналі зустрінуться команди, які в міжсезонні змінили головних тренерів. На тренерських містках стали досвідчені спеціалісти – Василь Малик (ФК «Борщів») та Ігор Шпікула («Поділля» В.). У цій парі борщів’яни, які захищатимуть титул переможця Зимової першості 2025 року, виглядають фаворитами. Команда в них збалансована, зіграна, з точковим підсиленням проблемних позицій. Зважаючи на те, що колектив знаходиться в постійному тренувальному режимі, саме гравці ФК «Борщів» підходять до чвертьфіналу в кращій фізичній формі. Що ж до васильковецького колективу, то в команді з’явилося багато нових виконавців, яким потрібен час, щоби зігратися, награти зв’язки тощо. Разом з тим, зважаючи на те, що змагання приурочені пам’яті президент ФК «Поділля» Михайла Коваля, «подоляни» мали б зіграти через «не можу», щоби, в тому числі і своєї грою, потішити своїх вболівальників та вшанувати пам’ять Михайла Олеговича.
22 березня. 16.00. «ФАТ-Вікнини» (Вікно) – «Сокіл» (В. Березовиця)
Напевно, найнепередбачуваніша чвертьфінальна пара Зимової першості. Молодість «ФАТ-Вікнини» може зіграти як за них, так і проти них. Підопічні Ростислава Ціха впевнено виграли свого групу плюс вже стартували в офіційних поєдинках Дитячо-юнацької ліги України, тому, вони, однозначно, знаходяться в кращих фізичних кондиціях за свого суперника. Разом з тим, новий головний тренер «Сокола» Ігор Бадла теж зі своїми підопічними вже тривалий час перебуває у тренувальному процесі. На разі у «соколят» поки немає стабільності, вони можуть видати як дуже потужну гру, як у матчі групового етапу проти ФК «Нараїв», так і провальну, як проти «Шляху». Тому в цій парі шанси на прохід до півфіналу можна оцінювати, як 50 на 50….
Група «А». Турнірна таблиця
|№
|Команди
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«Шлях» Байковецька громада
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|2
|«Сокіл»В. Березовиця
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|3
|«Поділля»В. Березовиця
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|4
|ФК «Нараїв»
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
Група «Б». Турнірна таблиця
|№
|Команди
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«ФАТ-Вікнини» Вікно
|3
|2
|1
|0
|17:3
|7
|2
|ФК «Вишнівчик»
|3
|2
|0
|1
|17:6
|6
|3
|«Поділля»Васильківці
|3
|1
|1
|1
|5:2
|4
|4
|ФК «Теребовля»
|3
|0
|0
|3
|1:29
|0
Група «В». Турнірна таблиця
|№
|Команди
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|ФК «Борщів»
|3
|2
|1
|0
|13:1
|7
|2
|ФК «Збараж»
|3
|2
|1
|0
|10:1
|7
|3
|ФК «В. Глибочок»
|3
|1
|0
|2
|8:9
|3
|4
|ФК «Присівці»
|3
|0
|0
|3
|1:21
|0
Бомбардири:
Євген Гурін (ФК «Глибочок») – 4 м’ячі
Артем Лукаш (ФК «Вишнівчик») – 4
Даніїл Сокальський (ФК «Вишнівчик») – 4
Арсен Царюк (ФК «Борщів») – 4
Андрій Трух (ФК «Борщів») – 3
Назар Кравчук (ФК «Вишнівчик») – 3
Костянтин Іщук («Сокіл») – 3
Станіслав Яцишин («ФАТ-Вікнини») – 3
Назарій Локоть («ФАТ-Вікнини») – 2
Андрій Скула («ФАТ-Вікнини») – 2
Микола Гнатишин («Поділля» В.Б.) – 2
Роман Наконечний (ФК «Збараж») – 2
Дмитро Проскура (ФК «Збараж») – 2
Роман Лясота («Шлях») – 2
Гор Захарян (ФК «Вишнівчик») – 2
Вадим Альохін (ФК «Борщів») – 2
Іван Бачинський (ФК «Глибочок») – 2 (1п)
Руслан Хабаров («Шлях») – 2 (1п)
Сергій Онуфрейчук («Поділля» В.) – 1
Артем Гайдаш («Поділля» В.) – 1
Віталій Бодак («Поділля» В.) – 1
Андрій Баліцький («Поділля» В.) – 1
Дмитро Шарун («ФАТ-Вікнини») – 1
Максим Цвян («ФАТ-Вікнини») – 1
Станіслав Швед («ФАТ-Вікнини») – 1
Валентин Лазорко («ФАТ-Вікнини») – 1
Артур Копит («ФАТ-Вікнини») – 1
Євген Гбур («ФАТ-Вікнини») – 1
Дмитро Кіндзерський («ФАТ-Вікнини») – 1
Максим Ваврик («ФАТ-Вікнини») – 1
Марк Шипак («ФАТ-Вікнини») – 1
Ростислав Кукуруза («ФАТ-Вікнини») – 1
Дмитро Власов (ФК «Вишнівчик») – 1
Захар Січов (ФК «Вишнівчик») – 1
Олег Тринадцятко (ФК «Вишнівчик») – 1
Іван Кирилюк (ФК «Вишнівчик») – 1
Тарас Семенець (ФК «Збараж») – 1
Михайло Левицький (ФК «Збараж») – 1
Назарій Макух (ФК «Збараж») – 1
Володимир Гайковий (ФК «Збараж») – 1
Ярослав Тимченюк (ФК «Збараж») – 1
Данило Баб’яр (ФК «Збараж») – 1
Володимир Дитиняк (ФК «Борщів») – 1
Олександр Павлусь (ФК «Борщів») – 1
Сергій Полянчук (ФК «Борщів») – 1
Олег Співак (ФК «Борщів») – 1
Роман Шугета (ФК «Присівці») – 1
Володимир Ланковський (ФК «Глибочок») – 1
Олександр Богаєнко (ФК «Глибочок») – 1
Андрій Капелян (ФК «Нараїв») – 1
Владислав Киричук («Шлях») – 1
Володимир Грабчак («Сокіл») – 1
Назарій Лазарів («Сокіл») – 1п
Тарас Бутковський (ФК «Теребовля») – 1п
Ілля Мазурок («Вікнини») – 1а/г.