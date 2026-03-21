Учениця Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука Лілія Монастирська здобула перемогу на міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв «Дунайські фарби» (Dunajské farby 2026).

Вихованка 1-го класу відділу художнього оздоблення текстилю стала лауреаткою I ступеня у номінації «Fine and Arts».

Високу оцінку журі отримала творча робота юної мисткині під назвою «Біля тину». Конкурс проходив у межах міжнародного проєкту «Україна-Словаччина» за підтримки фестивального порталу OREA FEST.

Організатори також відзначили й педагогічний внесок наставниці дівчини – викладачки школи Алли Іванівни Твердинюк. Вона отримала подяку за високу професійність у вихованні талантів та активну підготовку учасників до міжнародних змагань.