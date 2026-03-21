Юна тернополянка здобула перемогу на міжнародному конкурсі «Дунайські фарби»
Учениця Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука Лілія Монастирська здобула перемогу на міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв «Дунайські фарби» (Dunajské farby 2026).
Вихованка 1-го класу відділу художнього оздоблення текстилю стала лауреаткою I ступеня у номінації «Fine and Arts».
Високу оцінку журі отримала творча робота юної мисткині під назвою «Біля тину». Конкурс проходив у межах міжнародного проєкту «Україна-Словаччина» за підтримки фестивального порталу OREA FEST.
Організатори також відзначили й педагогічний внесок наставниці дівчини – викладачки школи Алли Іванівни Твердинюк. Вона отримала подяку за високу професійність у вихованні талантів та активну підготовку учасників до міжнародних змагань.