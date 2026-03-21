Тернопіль продовжує розширювати перелік цифрових послуг для захисників. з 23 березня 2026 року учасники бойових дій (УБД) у Тернополі можуть скористатися пільгою на паркування – 100 безкоштовних годин щомісяця.

Головна особливість сервісу – швидке підтвердження статусу без зайвих паперів завдяки шерингу документів через застосунок Дія.

«Ми постійно працюємо над тим, щоб Тернопіль був надійним тилом для наших воїнів, а підтримка громади була ще відчутнішою. Запровадження пільгових годин на паркування через «е-Тернопіль» – це черговий крок у розширенні послуг для ветеранів. Ми прагнемо, щоб цифровізація на рівні міста робила життя мешканців зручнішим, а допомогу нашим героям – дієвою та доступною у декілька кліків», – зазначає міський голова Сергій Надал.

Як працює пільга?

Щомісячне нарахування: 100 годин надаються на один календарний місяць.

Оновлення годин: Кожного нового місяця нараховуються 100 пільгових годин.

Для кого: Пільга доступна УБД, які зареєстрували авто у додатку «е-Тернопіль» та підтвердили свій статус УБД через Дія.Шеринг.

На яке авто: Використати пільгові години можна на той автомобіль, яким ви користуєтесь та який додали у застосунку «е-Тернопіль».

Інструкція: як скористатися пільгою?

Щоб почати паркуватися безкоштовно, виконайте кілька простих кроків у мобільному застосунку «е-Тернопіль».

Крок 1. Підтвердіть статус

Зайдіть у розділ «Авто» та оберіть свій транспортний засіб. Біля вашого авто має бути напис «Статус УБД підтверджено» – для цього необхідно пройти процедуру підтвердження за допомогою шерингу документів через Дію. Без цього кроку пільгові години не відображатимуться. Відеоінструкція, як підтвердити статус доступна за посиланням.

Крок 2. Оберіть паркування

Натисніть кнопку «Погодинне паркування». Далі:

оберіть майданчик, де ви зупинилися;

вкажіть кількість годин, на яку залишаєте авто;

натисніть «Оплатити».

Крок 3. Оберіть спосіб оплати

Система запропонує вам два варіанти:

«Пільговими годинами» – паркування буде оплачено з вашого бонусного балансу. Паркувальна сесія запуститься автоматично після обрання способу оплати та натискання кнопки «Оплатити».

«Банківською картою» – звичайна оплата банківською карткою (якщо ви хочете зберегти пільгові години на інший час або вони вже вичерпані).

Сповіщення: За 15 хвилин до завершення оплаченого часу додаток надішле вам нагадування, і після цього ви зможете продовжити паркування з мобільного телефону на необхідну кількість часу.