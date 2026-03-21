Тернополянм покажуть мультимедійну казкову виставу, створену на реальних історіях херсонців.

24 березня в Тернополі агенція ArtPole презентує мультимедійну виставу «Планета Херсон, або Намалюй мені дракона» за участю музикантів з Польщі Tomasz Sikora і Дани Винницької з гурту DAGADANA.

Вистава відбудеться о 18:30, креативний кластер «Nа Пошті», вул. Чорновола, 4.

Вхід вільний

«Планета Херсон, або Намалюй мені дракона» – це вистава з реальними історіями дітей і дорослих з Херсона, доповнена музикою, відео й анімацією. В основі проєкту лежить казка про трьох дівчаток, які продовжують жити у прифронтовому місті.

У цій історії є восьмирічна дівчинка Емілія та її мама, краєзнавець, бібліотекар, художниця, музикант і волонтерка з Херсона. Всі вони – справжні, і всі вони розповідатимуть власні історії, які поєднуватимуться з музикою та відео.

«Тут херсонці створюватимуть багатовимірний портрет свого міста – до, під час і після окупації. Портрет міста, яке живе і бореться, міста, в якому є не лише війна, але і дружба, взаємодопомога, діти й дорослі, які вірять у казки, сильні й добрі дракони, які вміють кліпати очима», – анонсують творці вистави.

Відеоскладова вистави – це записи з репетицій і подорожей учасників у межах проєкту, зокрема на екостанцію “Глибокі Балики”. У візуальній частині використані також матеріали, надані 39-ю окремою бригадою морської піхоти.

Авторка ідеї проєкту – Оля Михайлюк. Звукові рішення знаходять Томаш Сікора і Дана Вінницька. З простором працює Костянтин Кучабський. Відеонотатки створює Поліна Кельм.

Репетиції розпочалися в Херсоні, потім учасники вистави відправилися в подорож країною. Спочатку Київщина – екостанція “Глибокі Балики”, де є можливість побути поруч не лише один з одним, а й з Дніпром, до якого херсонці постійно повертаються в своїх оповіданнях. Наступна зупинка – Тернопіль і Тернопільщина.

Ця документальна казка пишеться прямо зараз, і в неї буде продовження – у Тернополі буде перший показ вистави work-in-progress.

Проєкт “Планета Херсон, або Намалюй мені дракона” здійснюється Агенцією АртПоле за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Партнерами є Польський Інститут в Києві, громадська організація “Елеос Херсон”, ІРЦ “Громадський простір”, екологічно-дослідницька станція “Глибокі Балики”, креативний кластер “Nа Пошті”.