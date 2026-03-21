Понад дві третини усіх надходжень з початку року – 66% – забезпечили п’ять ключових галузей економіки Тернопільщини. Разом – це майже 2,3 млрд грн до зведеного бюджету.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Лідери виглядають так:

державне управління та оборона, сфера обов’язкового соціального страхування – 545,4 млн грн (15,7%);

аграрний сектор – 513,5 млн грн (частка у зведеному бюджеті становить 14,8%);

торгівля та ремонт транспорту – 512,8 млн грн (14,8%);

переробна промисловість – 479,9 млн грн (13,8%);

транспорт і логістика – 243,2 млн гривень (7%).

Ці ж галузі сформували понад мільярд гривень надходжень до місцевих бюджетів.

Кожна гривня цих надходжень працює на фінансову стійкість держави, а для громад Тернопільщини фінансує соціальні послуги, підтримує інфраструктуру та забезпечує розвиток.