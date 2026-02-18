Під головуванням керівника Асоціації футболу Тернопільщини Тараса Юрика відбулося жеребкування Відкритої зимової першості Тернопільщини з футболу 2026 року пам’яті загиблого на війні президента ФК «Поділля» (Васильківці), командира батальйону 63 окремої механізованої бригади Михайла Олеговича Коваля.

Зимова першість Тернопільщини 2026 року проходитиме у Тернополі на стадіоні із штучним покриттям стандартних розмірів у парку «Сопільче», повідлмояє Асоціація футболу Тернопільщини.

Самі змагання відбуватимуться у два етапи: попередній груповий раунд (по 4 команди у групі) та фінальної частини, яка починатиметься з 1/4 фіналу і проходитиме за олімпійською системою (на «виліт») до фіналу. Окрім вирішального поєдинку, який назве переможця Відритої зимової першості Тернопільщини 2026 року, заплановано і матч за третє місце.

Згоду на участь у Зимовій першості Тернопільщини надали 12 колективів, які, згідно жеребкування, розділено на три групи.

Група «А»: «Поділля» (В. Березовиця), ФК «Нараїв», «Сокіл» (В. Березовиця), «Шлях» (Байковецька громада);

Група «Б»: «Поділля» (Васильківці), «ФАТ-Вікнини» (Вікно), ФК «Вишнівчик» (Хмельницька область), ФК «Теребовля»;

Група «В»: ФК «Борщів», ФК «Збараж», ФК «Присівці» (Зборівська громада), ФК «В. Глибочок» (Білецька громада),

До 1/4 фіналу вийдуть вісім колективів: по дві найкращі команди з трьох груп, а також два з трьох кращих колективів, які посядуть в групах треті місця.

Змагання проходитимуть по вихідних (субота і неділя). За погодженням з командами, ігри можуть відбуватися в будні дні.

Стартує Відкрита зимова першість Тернопільщини з футболу 2026 року в суботу, 28 лютого,

Всі поєдинки Зимової першості Тернопільщини «наживо» транслюватимуться на Ютуб-каналі Асоціації футболу Тернопільщини.