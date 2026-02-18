До поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру 1986 року народження. Жінка стала жертвою шахрайства.

За словами заявниці, в месенджері їй надійшло повідомлення про можливість отримання фінансової допомоги нібито від Організації Об’єднаних Націй.

У повідомленні містилося фішингове посилання для «оформлення виплати».

Перейшовши за вказаним посиланням, потерпіла ввела реквізити своєї банківської картки, а також пароль доступу.

Після цього з рахунку було списано 29 500 гривень. Завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре наголошують:

міжнародні організації не розсилають повідомлення з приватних номерів мобільних операторів;

для отримання будь-яких виплат не потрібно повідомляти PIN-код, CVV-код чи пароль до банківського рахунку;

фішингові сайти часто копіюють вигляд офіційних ресурсів, однак мають підроблену адресу.

У разі отримання подібних повідомлень не переходьте за посиланнями та не вводьте персональні дані.

Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно зверніться до банку для блокування картки та повідомте поліцію за номером 102, інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.