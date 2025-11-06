Знову сумна звістка, знову втрата… У Павлограді на Дніпропетровщині перестало битися серце капітана Петра Колодрубського. З перших днів повномасштабного вторгнення Петро став на захист України… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Ще одна трагічна звістка про смерть українського воїна надійшла до Мельнице-Подільської територіальної громади…

З сумом повідомляємо, що 1 листопада 2025 року у м. Павлоград Дніпропетровської області, перестало битись серце капітана Колодрубського Петра Івановича, 1966 року народження, жителя села Устя, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!» – пише Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

У небі зʼявилася ще одна зірка, що світить нам відвагою та мужністю. Сумна новина надійшла сьогодні до Мельнице-Подільської територіальної громади…

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким Захисника.

Нехай душа вірного сина України знайде вічний спочинок у місці небесного збору Воїнів Світла», – написали у РВА.

