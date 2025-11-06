Два талановиті студенти, два круті екопроєкти, експертна комісія на чолі з т.в.о. ректора Віктором Островерховим, проєктним менеджером, головою Вченої ради, завідувачем кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Андрієм Крисоватим, і 20 000 грн на реалізацію мрії! Саме так завершився університетський грантовий пітчинг 5 листопада у Західноукраїнському національному університеті – фінал проєкту «Європейська інклюзивна циркулярна економіка: постпандемічний модуль для України» в межах програми Еразмус+ Жан Моне Модуль.

Після трьох років натхненної роботи команди під керівництвом професора Андрія Крисоватого (разом з Оксаною Десятнюк, Романом Зваричем та Іриною Зварич на базі кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, кафедри міжнародної економіки та кафедри міжнародних економічних відносин) – лекцій, семінарів, конференцій – проєкт не просто завершився. Він дав старт новому поколінню інноваторів!

29 вересня на фінальній конференції було оголошено конкурс циркулярних проєктів. Понад 20 ідей від студентів – і лише дві дійшли до пітчингу: «Сталий 3D друк» – Артем Кучер, студент групи ФФ-22, ОП «Фінанси» ; «ЕкоLife» – Анатолій Фещак, студент групи ЕМЕ-11, ОП «Міжнародна економіка».

Перед експертною комісією (директорка інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина Людмила Гаврилюк-Єнсен, студентські лідери Анастасія Мілян – студентський декан факультету фінансів та обліку, Софія Ангелюк – студентський директор ННІМВ ім. Б.Д. Гаврилишина, Антон Шевчук – голова профкому студентів ЗУНУ) хлопці захопили всіх: чіткі презентації, відповіді на гострі питання, емоції через край!

Звертаючись до присутніх, голова Вченої ради , завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Андрій Крисоватий зазначив: «Сьогодні ми демонструємо, що Західноукраїнський національний університет – це простір, де ідеї стають проєктами, а дослідження перетворюються на реальні рішення для сталого розвитку”.

Переможцем став «Сталий 3D друк». Артем отримав 20 000 грн на втілення ідеї. Анатолій з «ЕкоLife» – шанс пітчити проєкт на муніципальному рівні.

