Мешканці Тернополя та прилеглих населених пунктів можуть зручно дізнаватися про графіки погодинних вимкнень електроенергії (ГПВ), затверджені АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», у мобільному додатку «е-Тернопіль».

Щоб знайти графік відключень електроенергії необхідно:

вибрати карту «Де світло» та перейти у підрозділ «Графіки відключень»;

обрати вулицю, на якій проживаєте та натиснути кнопку «Зберегти».

Після цього, у відповідності до обраної вулиці, ви побачите графік відключень світла. Переглядати інформацію можна як за групами, так і за різними адресами (для цього необхідно редагувати поле обраної вулиці).

Щоб перевірити свій графік відключень, необхідно завантажити застосунок «е-Тернопіль» (для iOS та для Android), на головній сторінці обрати розділ «Графіки відключень» та ввести адресу, за якою бажаєте дізнатися графік.

