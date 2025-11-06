На Тернопільщині завершилися профілактичні заходи «Мігрант».

В УДМС у Тернопільській області підбито підсумки цільових профілактичних заходів «Мігрант», спрямованих на посилення контролю за дотриманням міграційного законодавства та протидію незаконній міграції.

У ході операції працівники міграційної служби Тернопільщини виявили 79 порушників міграційного законодавства, на яких накладено адміністративні стягнення на загальну суму понад 244 тисячі гривень.

За результатами проведених перевірок щодо 12 неврегульованих мігрантів прийнято рішення про примусове повернення до країн походження, ще стосовно двох осіб – про примусове видворення з території України.

Крім того, трьом іноземним громадянам заборонено в’їзд до нашої держави.

«Наголошуємо: контроль за дотриманням міграційного законодавства триває постійно і не обмежується термінами проведення операції «Мігрант».

Фахівці служби й надалі послідовно працюватимуть задля забезпечення належного контролю за перебуванням іноземців на території України», – наголосили у міграційній службі Тернопільської області.

