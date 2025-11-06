На Тернопільщині поліція попередила жителів про нових шахраїв.

“Зловмисники поширюють в інтернеті фейкове повідомлення про блокування комп’ютерів користувачів нібито від імені МВС України”, — розповіли у поліції Тернопільської обшасті.

Шахраї закликають людей перейти за посиланням або qr-кодом для сплати вигаданого штрафу.

“МВС України або Національна поліція України не вимагають сплати штрафів через сторонні вебресурси. Відповідну інформацію отримуйте виключно з офіційних джерел”, — зазначили в поліції.

Кіберполіція закликає не переходити за посиланнями у повідомленнях – так ви можете втратити свої заощадження та конфіденційні дані.

Якщо стали жертвою шахраїв – подайте електронне звернення за посиланням https://ticket.cyberpolice.gov.ua/

